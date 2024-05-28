نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي في الصدارة.. تعرف على مكاسب الفرق العربية من البطولات الإفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منافسات بطولات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) لموسم 2023-2024، توج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا، والزمالك بطلا للكونفدرالية.

حقق النادي الأهلي الفوز بدوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي التونسي بهدف دون رد، فيما فاز الزمالك على نهضة بركان في الكونفدرالية.

مكاسب الفرق العربية من البطولات الأفريقية

فاز الأهلي بـ 4 ملايين دولار، بعدما توج بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي التونسي في المباراة النهائية.

ومن المنتظر أن يحصل المارد الأحمر على مبلغ إضافي، نظير مشاركته في مباراة السوبر الأفريقي أمام غريمه التقليدي الزمالك.

وحصل ناديا الترجي التونسي والوداد المغربي، على مبلغ 3.7 مليون دولار من الاتحاد الأفريقي، وحصل بطل تونس على منحة مالية تقدر بـ 2 مليون دولار بعد خسارته نهائي دوري أبطال إفريقيا، كما حصل على مبلغ 1.7 مليون دولار من ترشحه لنصف نهائي الدوري الأفريقي.

بينما فاز الوداد المغربي بمبلغ 700 ألف دولار بعدما شارك في دوري أبطال إفريقيا، بجانب جائزة مالية تقدر بـ3 ملايين دولار، حين حل وصيفا لنادي صن داونز في الدوري الأفريقي.

وفاز الفريق الأول لكرة القمد بنادي الزمالك، على مبلغ 2 مليون دولار بعد فوزه ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان الذي حل على مبلغ مليون دولار من الوصافة.

