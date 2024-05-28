كريستيانو رونالدو يتخطى رقم حمدالله التاريخي في الدوري السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - حقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رقم قياسي جديد في الدوري السعودي للمحترفين خلال مباراة النصر والاتحاد التي جمعت بينهما مساء اليوم الاثنين.

سجل كريستيانو رونالدو في فوز النصر على الاتحاد برباعية في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول بارك معقل العالمي.

كريستيانو رونالدو يعادل رقم حمدالله

نجح كريستيانو رونالدو في تخطي رقم المغربي عبدالرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد، كأكثر لاعب في تاريخ الدوري السعودي يسجل في موسم واحد.

وسجل كريستيانو رونالدو 35 هدف في الدوري السعودي خلال الموسم الحالي ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم حمد الله نجم الاتحاد.

وفاز النصر على الاتحاد برباعية مقابل هدفين في مباراة نارية جمعت بينهما في اخر جولات الدوري السعودي للمحترفين.

