ساهر يحاضر مدربي الدوري الممتاز والمحترفين في الرخصه الافريقيه التدريبيه (License A)

حيث ألقى الدكتور أحمد ساهر محاضرات نظريه وعمليه لمدربي كره القدم بالدورى الممتاز ودورى المحترفين، بدعوة من مجلس إدارة اتحاد الكرة منهم الدكتور جمال محمد على مدير إداره المدربين بالإتحاد المصرى لكره القدم، وعلاء نبيل المدير الفنى للإتحاد وبحضور المدير الفنى لنادى الزمالك البرتغالى جوزيه جوميز.

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فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة