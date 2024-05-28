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أحمد جودة - القاهرة - ساهر يحاضر مدربي الدوري الممتاز والمحترفين في الرخصه الافريقيه التدريبيه (License A)
أقيمت فاعليات الرخصه الأفريقيه التدريبيه ( License A)بمركزالمنتخبات الوطنيه ب٦ أكتوبر.
حيث ألقى الدكتور أحمد ساهر محاضرات نظريه وعمليه لمدربي كره القدم بالدورى الممتاز ودورى المحترفين، بدعوة من مجلس إدارة اتحاد الكرة منهم الدكتور جمال محمد على مدير إداره المدربين بالإتحاد المصرى لكره القدم، وعلاء نبيل المدير الفنى للإتحاد وبحضور المدير الفنى لنادى الزمالك البرتغالى جوزيه جوميز.
المدربين الدارسين بالدوره..
ك/محمد صلاح( الزمالك)
ك/أحمد سامى( سموحه)
ك/رضا شحاته( الجونه سابقا)
ك/عبدالله رجب( نادى زد)
ك/حسن موسى( فيوتشر)
ك/مؤمن عبدالغفار( الترسانه ومنتخب الناشئين)
ك/كرم مرسى( الاتحاد)
ك/أيمن المزين ( أبوقير للأسمده)
ك/سمير كمونه( نادى زد - ليبيا حاليا)
ك/عبدالحميد حسن ميدو( الاهلى)
ك/وليد أبوالعلا ( المصرى- السعوديه حاليا)
ك/مصطفى مرعى( المقاولون- ليبيا حاليا)
ك/محمد حليم( حرس الحدود- رايه)
ك/يوسف حمدى( الاتحاد)
ك/محمد حمص( الاسماعيلى)
ك/أحمد فتح الله( الداخليه سابقا- السعوديه حاليا)
ك/أبوالمجد مصطفى( الاهلى)
ك/هيسم صالح( أسمنت أسيوط)
ك/ حسن مصطفى (المصري)
ك/محمد يوسف( نائب المدير الفني للاتحاد
ك/ وائل كوندى ( الترسانه)