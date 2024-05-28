نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار مفاجئ من إدارة النصر تجاه كريستيانو رونالدو في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يسعى النصر السعودي بعد نهاية الموسم الحالي، لتمديد عقد هداف النادي الحالي كريستيانو رونالدو والذي ينتهي في 30 من شهر يونيو.

ونشر الصحفي بن جاكوبس في تغريدة عبر حسابه على منصة إكس جاء فيها: "إن عقد الدون ينتهي في 30 يونيو 2025، لكن إدارة النادي السعودي تفكر في استمراره لأبعد من ذلك، وأن يواصل على الأقل لموسم آخر في الدوري السعودي للمحترفين".

وأضاف بن جاكوبس: "من الواضح أن النصر يخطط لإجراء محادثات هذا الصيف، لتمديد عقد كريستيانو رونالدو لمدة عام واحد".

رقم قياسي لكريستيانو رونالدو

وبات البرتغالي أول لاعب في تاريخ كرة القدم يصبح هدافا في 4 دوريات مختلفة وهم الدوري الاسباني، الإيطالي، الإنجليزي وأخيرا الدوري السعودي.

وينفرد أيضا كونه النجم العالمي الأول الذي انتقل لدوري روشن للمحترفين.