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أحمد جودة - القاهرة - قال سباستيان كيل المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند إن حسم مستقبل ماتس هوميلز سيتحدد بعد مباراة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم السبت المقبل.

مستقبل هوملز مع دورتموند يحسم بعد نهائي دوري أبطال أوروبا

وينتهي تعاقد اللاعب المخضرم بنهاية الموسم الجاري وسط تكهنات قوية بأنه سيعلن اعتزاله.

وقال كيل اليوم الثلاثاء إن ناديه لم يتخذ قرارا بعد، ولن يحسم شيء إلا بعد المباراة المرتقبة يوم السبت.

وأكد كيل "بشأن ماتس فإننا نركز بكل وضوح مع المباراة فقط، وسنقرر كل شيء بعدها".

ولعب هوميلز بقميص دورتموند خلال الفترة بين عامي 2008 و2016 قبل أن يعود مجددا لصفوف الفريق عام 2019 قادما من بايرن ميونخ.