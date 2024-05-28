نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص| محسن بريكه: لا توجد مفاوضات من الأهلى لضمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تداولت الصحف المصرية في الفترة الأخيرة، أنباء عن وجود اهتمام من جانب مسؤولي النادي الأهلي، بالتعاقد مع محسن بريكة، مهاجم فريق المغرب الفاسي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ولفت الموهبة المغربية الأنظار بشدة في المواسم الأخيرة بعد المستوى المميز الذي يقدمه اللاعب مع فريقه.

- بريكة يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي

وأكد بريكة مهاجم المغرب الفاسي في تصريحات خاصة للفجر الرياضي:" لا أعلم أي شئ عن ما يتم نشره في الصحف".

وتابع:" الأهلي لم يتفاوض معي سواء رسميا أو عن طريق وكلاء لضمي خلال انتقالات الصيف القادم".

واشار:" لم اتلقى عروض رسمية حتى الآن سواء من الأهلي أو فريق أخر سواء عربيا أو عالميا للرحيل عن المغرب الفاسي".

وأختتم:" أمتلك موسم باقي لي في عقدي مع الفريق، وأركز تماما في الملعب والتدريب".

