نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة انضمام هالاند ومبابي ومورينيو إلى الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق النيجيري مايكل إيمينالو المدير الرياضي لرابطة الدوري السعودي عن إمكانية التعاقد مع كيليان مبابي وإيرلينج هالاند وعن تدريب جوزيه مورينيو لأحد أندية الدوري السعودي.



وقال إيمينالو في تصريحات نقلتها صحيفة تيليجراف البريطانية بأنه في إذا كان مورينيو جاهزًا للتتدريب في السعودية فالدوري مستعد لاستقباله.



وأكد مايكل إيمينالو على ضرورة تصميم مورينيو والنادي السعودي الذي يريد التعاقد معه على هذه الخطوة لأنه من أبرز مُدربي كرة القدم العالمية.



وأوضح إيمينالو بأنه بالنسبة لإمكانية التعاقد مع مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي وهالاند نجم مانشستر سيتي الإنجليزي فإنه عندما تكون هناك فرصة للتعاقد مع نجم عالمي فلن تتأخر رابطة الدوري السعودي وسيقاتلوا من أجل التعاقد معه.



ويعتبر مورينيو مطلوبا للتدريب في الدوري السعودي بينما يقترب مبابي من الانضمام إلى ريال مدريد الإسباني.

يذكر أن مبابي سيرحل في الصيف الحالي عن باريس سان جيرمان عقب نهاية عقده كما أن مورينيو لا يرتبط بأي نادي منذ رحيله عن روما الإيطالي وهالاند فقط الذي يستمر تعاقده مع مانشستر سيتي.