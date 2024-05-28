نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيراميكا كليوبترا أول المتأهلين لكأس مصر على حساب مكادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت اليوم فعاليات دور 32 من كأس مصر وذلك بوجود ثلاث مواجهات وهم زد أمام الداخلية، سموحة أمام لافيينا، سيراميكا كليوبترا أمام مكادي.

وانتهت أحداث مباراة سيراميكا كليوبترا أمام مكادي بفوز سيراميكا كليوبترا بهدف نظيف.

الهدف سجله اللاعب فيفور اكيم في الشوط الأول وتحديدا الدقيقة 12 من عمر اللقاء.

وحاول مكادي العودة وتسجيل التعادل إلا أن سيراميكا كليوبترا حافظ على تقدمه حتى النهاية.

موعد مواجهات كأس مصر

ويتبقى اليوم مواجهتين تبدأ صافرتها في تمام الثامنة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية.

ويستضيف استاد الاسكندرية مواجهة سموحة ولافيينا، بينما يستضيف استاد السلام مواجهة زد اف سي والداخلية.

