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أحمد جودة - القاهرة - حرص خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على مصاحبة لاعبي الأهلي عند انضمامهم ‏لمعسكر المنتخب الوطني ظهر اليوم.

خالد بيبو يعقد جلسة ودية مع الجهاز الفني لمنتخب مصر

وعقد بيبو جلسة ودية مع حسام حسن، المدير الفني ‏للمنتخب، في حضور جهازه المعاون.

دار الحديث حول الرؤية الخاصة بلاعبي الأهلي الذين ‏يعانون من إرهاق ذهني وبدني، بسبب الضغط المكثف للمباريات محليًّا وقاريًّا خلال الفترة ‏الماضية.

وتطرق الحديث إلى الأرقام الخاصة باللاعبين ومعدلات الأحمال التي تم تدوينها ‏بمعرفة الجهاز الفني بالأهلي، وذلك لتوضيح الرؤية كاملة لجهاز المنتخب، والأخذ في الحسبان ‏مثل هذه الأمور بشكل كاف، حتى لا يتعرض أي من اللاعبين للإصابة، ويستمر لاعبو الأهلي ‏مع زملائهم في الأداء القوي مع المنتخب قبل النادي.

وفي ضوء الحوار الذي جرى بما يخدم ‏المصلحة العامة، تقرر أن يحصل لاعبو الأهلي على راحة من التدريبات اليوم، ثم يبدأ الجهاز ‏الفني للمنتخب بإشراكهم تدريجيًّا في التدريبات، وفقًا لرؤيته البدنية والفنية.

وتمنى بيبو ‏التوفيق للمنتخب وجهازه، حتى يحقق النتائج المرجوة في مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ‏والتأهل لكأس العالم 2026.‏

