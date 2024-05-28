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أحمد جودة - القاهرة - حرص خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على مصاحبة لاعبي الأهلي عند انضمامهم لمعسكر المنتخب الوطني ظهر اليوم.
خالد بيبو يعقد جلسة ودية مع الجهاز الفني لمنتخب مصر
وعقد بيبو جلسة ودية مع حسام حسن، المدير الفني للمنتخب، في حضور جهازه المعاون.
دار الحديث حول الرؤية الخاصة بلاعبي الأهلي الذين يعانون من إرهاق ذهني وبدني، بسبب الضغط المكثف للمباريات محليًّا وقاريًّا خلال الفترة الماضية.
وتطرق الحديث إلى الأرقام الخاصة باللاعبين ومعدلات الأحمال التي تم تدوينها بمعرفة الجهاز الفني بالأهلي، وذلك لتوضيح الرؤية كاملة لجهاز المنتخب، والأخذ في الحسبان مثل هذه الأمور بشكل كاف، حتى لا يتعرض أي من اللاعبين للإصابة، ويستمر لاعبو الأهلي مع زملائهم في الأداء القوي مع المنتخب قبل النادي.
وفي ضوء الحوار الذي جرى بما يخدم المصلحة العامة، تقرر أن يحصل لاعبو الأهلي على راحة من التدريبات اليوم، ثم يبدأ الجهاز الفني للمنتخب بإشراكهم تدريجيًّا في التدريبات، وفقًا لرؤيته البدنية والفنية.
وتمنى بيبو التوفيق للمنتخب وجهازه، حتى يحقق النتائج المرجوة في مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، والتأهل لكأس العالم 2026.