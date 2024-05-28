نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كومباني على أعتاب بايرن ميونخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف كارل هاينز رومينيجه مدير بايرن ميونخ الألماني أن النادي البافاري توصل لاتفاق بشأن التعاقد مع البلجيكي فينسنت كومباني المدير الفني لبيرنلي الإنجليزي.



وقال رومينيجه في تصريحات نقلها الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص في أخبار سوق الانتقالات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس: "لقد قررنا تعيين فينسنت كومباني كمدير فني جديد".



وأضاف: "نحن مستعدون لاستكمال التفاصيل النهائية مع كومباني، وبعد ذلك سيكون التعاقد رسميًا".



وتابع: "كان بيب جوارديولا يساعدنا أيضًا في ملف التعاقد مع كومباني، وأشاد كثيرًا بفنسنت كمدرب موهوب".

واختتم رومينيجيه تصريحاته قائلا: "جوارديولا يعرف فينسنت جيدًا وكان رأيه موضع تقدير حقًا".



وتولى البلجيكي فينسنت كومباني قيادة بيرنلي في صيف عام 2022 ولكنه فشل في إنقاذ الفريق من الهبوط في الموسم المنصرم من الدوري الإنجليزي.



وزعمت تقارير صحفية أن بايرن ميونخ توصل لاتفاق بشأن التعاقد مع فينسنت كومباني البالغ من العُمر 38 عامًا ليحل محل الألماني توماس توخيل والذي رحل عن النادي البافاري عقب نهاية الموسم المنصرم.