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أحمد جودة - القاهرة - يتطلع إدين تيرزيتش مدرب بوروسيا دورتموند وفريقه لإنهاء هيمنة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عندما يلتقي الفريقان يوم السبت المقبل في ملعب ويمبلي.

مدرب دورتموند: هدفنا الفوز بدوري الأبطال وكسر هيمنة ريال مدريد

وقال تيرزيتش للصحفيين اليوم الثلاثاء "هدفنا الفوز باللقب، ولتحقيق ذلك علينا الفوز على الأبطال، وكل شيء ممكن في مباراة واحدة، نسعى لكسر سلسلة انتصارات ريال مدريد".

ويعتلي ريال مدريد قائمة الأكثر تتويجا باللقب برصيد 14 مرة، وفاز بآخر 8 نهائيات منذ تغيير المسمى من كأس الأبطال إلى دوري أبطال أوروبا في 1992.

وخسر ريال مدريد آخر مرة في نهائي دوري الأبطال في عام 1982 أمام ليفربول.