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أحمد جودة - القاهرة - كشف كارل هاينز رومينيجيه الذي يشغل منصب عضو في المجلس الإشرافي في بايرن ميونيخ، أن "تفاصيل صغيرة" تفصل الأخير عن توقيع عقد فنسان كومباني.

بايرن ميونخ يقترب من التعاقد مع كومباني

وبحسب صحيفة "بيلد" وشبكة "سكاي"، تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بين بايرن وكومباني ليصبح البلجيكي المدرب القادم للنادي البافاري.

وكشفت "بيلد" أنه يتعين على بايرن الآن التوصل إلى اتفاق مع بيرنلي الذي يرتبط به كومباني بعقد يمتد للأعوام الأربعة القادمة.

وفي مقابلة مع شبكة "سكاي" الإيطالية، قال رومينيغيه "وقع خيار مديرنا الرياضي على كومباني، الأمر ليس رسميًا بعد لكن هناك فقط بعض التفاصيل النهائية التي يتعين حلها".