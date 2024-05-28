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أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة على نظيره لافيينا بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثون من مسابقة كأس مصر.

سموحة يفوز لافينا بهدف ويصعد لدور الستة عشر

وسجل حسام حسن هدف المباراة الوحيد فى الدقيقة 43 من المباراة.

وبذلك يصعد فريق سموحة لدور الستة عشر فى بطولة كأس مصر، ومن المقرر أن يواجه سموحة فى الستة عشر الفائز من الاسماعيلى والقناة.

