لاعب أوساسونا يتفوق على بيلينجهام ويفوز بجائزة أفضل هدف في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة -

كشف الموقع الرسمي لبطولة الدوري الإسباني "لا ليجا" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “إكس”، عن جائزة أفضل هدف في الليجا في الموسم الحالي 2023 / 2024؛ والذي حصل عليها لاعب فريق أوساسونا.

حيث كان مرشح لجائزة أفضل هدف في بطولة الدوري الإسباني، كل من أريسو لاعب اوساسونا الذي سجل هدف رائع في شباك خيتافي، وهدف جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد الذي أحرزه أمام الغريم التقليدي برشلونة.

أريسو يتوج بجائزة أفضل هدف في الدوري الإسباني

وتوج أريسو لاعب فريق أوساسونا بجائزة أفضل هدف في بطولة الدوري الإسباني، في موسمه الحالي، بعدما سجل في شباك فريق خيتافي.

والجدير بالذكر أن فريق ريال مدريد، توج ببطولة الدوري الإسباني في موسمه الحالي 2023-2024، للمرة السادسة والثلاثين في تاريخه، بعدما تفوق على غريمه التقليدي برشلونة صاحب المركز الثاني.