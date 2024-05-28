نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لوك شو يطلق سهامه على المشككين في ولائه لمانشستر يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد لوك شاو لاعب مانشستر يونايتد على المشككين في إخلاصه للنادي بعد موسم حافل بالإصابات.

وكتب لوك شاو عبر حسابه الرسمي على شبكة (انستجرام) "لا أسعى لشيء سوى المشاركة والفوز بالمباريات مع يونايتد".

وأضاف "لا التفت عادة لما يتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكن هناك الكثيرين الذين يشككون في ولائي للنادي ومدى صلاحيتي لتمثيل منتخب إنجلترا وليس مانشستر يونايتد فقط".

وتابع "بالتأكيد لست جاهزا بنسبة 100% للمشاركة مع المنتخب أو الفريق، لكنني أبذل أقصى جهدي وأعمل باستمرار لأكون لائقا، لقد عشت العديد من النجاحات والإخفاقات مع النادي على مدار 10 سنوات، لذا فإن التشكيك في ولائي أمر محبط".

واختتم لاعب مانشستر يونايتد تصريحاته قائلا: "تركيزي الآن على أن أكون لائقا، ومهما حدث سأكون جاهزا".