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أحمد جودة - القاهرة - يستهدف نادي إيفرتون التعاقد مع كالفين فيليبس على سبيل الإعارة من صفوف مانشستر سيتي بطل البريميرليج.

إيفرتون يستهدف ضم "منبوذ" مانشستر سيتي

وقضى فيليبس النصف الثاني من الموسم المنقضي معارا لويستهام يونايتد، ومن المتوقع إعارته مرة أخرى هذا الصيف.

وبحسب “الصن” البريطانية يتطلع شين ديتش مدرب إيفرتون لجلب فيليبس إلى ملعب جوديسون بارك هذا الصيف.

وشارك فيليبس في 31 مباراة فقط مع سيتي منذ انضمامه للفريق في 2022 قادما من ليدز يونايتد مقابل 45 مليون جنيه إسترليني.

ونظرا لتراجع مشاركاته ومستواه، خرج فيليبس من القائمة الأولية لمنتخب إنجلترا في يورو 2024.

من ناحية أخرى أبدى إيفرتون اهتماما بالتعاقد مع جاك هاريسون جناح ليدز على سبيل الإعارة.