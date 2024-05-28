نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماتيوس: كروس ورقتنا الرابحة في يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال لاعب وسط منتخب ألمانيا السابق لوثار ماتيوس إن توني كروس قد يكون "الورقة الرابحة" للألمان في الفوز ببطولة أمم أوروبا القادمة.

وقال قائد منتخب ألمانيا السابق، في تصريحات لشبكة (سكاي سبورت)، إن لاعب وسط ريال مدريد "حالة فريدة من نوعها"، نظرًا لأنه "لم يسبق لأحد في كرة القدم الألمانية وصل إليها من قبل".

وأضاف "لقد فاز بكل شيء ما عدا لقب بطولة الأمم الأوروبية. ولماذا لا يكون هذا اللقب هو التتويج؟ إنه يحظى باحترام الجميع، سواء في فريقه أو من المنافسين، وهو محظوظ باللعب في بلد يعتبر دائمًا من المرشحين للفوز باللقب".

وبالنسبة للاعب بايرن ميونخ وإنتر ميلان السابق، فإن عودة كروس إلى المنتخب الوطني سيكون لها تأثير أيضًا على موقف زميله وقائد المنتخب الحالي إلكاي غوندوغان.

وقال: "لو لم يقم المدرب جوليان ناغلسمان بإعادة كروس، لكان هذا هو موقف غوندوغان".

وسيخوض لاعب ريال مدريد، الذي أعلن قبل أيام قليلة فقط نهاية مسيرته الكروية بنهاية الموسم، آخر مشاركة له في بطولة أوروبا بقميص بلاده.

وخاض كروس حتى الآن 108 مباريات دولية، ولم يخض مباريات أكثر منه حتى الآن سوى توماس مولر (128) والحارس مانويل نوير (117) من التشكيلة الحالية للمانشافت، في قائمة يتصدرها لوثار ماتيوس بـ150 مباراة دولية.