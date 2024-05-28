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أحمد جودة - القاهرة - لا يساور النجم الألماني توماس مولر أي أفكار بشأن اعتزال كرة القدم، وهو يستعد للمشاركة في بطولته الكبرى الثامنة.

مولر يكشف موقفه من الاعتزال قبل يورو 2024

وقال مولر للصحفيين، اليوم الثلاثاء، في المعسكر التدريبي لمنتخب ألمانيا قبل البطولة: "لست في صدد إنهاء مشواري الكروي ولكني أنظر للمهام التي تنتظرنا. وسنرى بعد ذلك ما سيحدث".

وشدد مولر، الذي يستعد حاليا للظهور في النسخة الرابعة على التوالي من كأس الأمم الأوروبية "لم أكن قريبا على الإطلاق من الاعتزال".

وأتم "لا يعني ذلك أنه يمكنك حجز مكانك في المنتخب الوطني"، مشيرا إلى أن المدرب هو الذي يختار اللاعبين، لكنه أكد في الوقت ذاته "أشعر دائما بأنني في حالة جيدة جدا هنا".