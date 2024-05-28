كيليان مبابي يفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة -

نجح النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، في الحصول على جائزة جديدة كأفضل لاعب في أوروبا، بعدما تألق مع فريقه الباريسي خلال الموسم المنقضي.

مبابي يفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

وفاز كيليان مبابي بجائزة أفضل لاعب في أوروبا المقدمة من جلوب سوكر، للموسم الحالي 2023-2024، التي انطلقت منذ قليل.

ماذا قدم كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان هذا الموسم؟

وخاض كيليان مبابي مع فريقه باريس سان جيرمان ️ 48 مباراة، سجل خلالهم 44 هدفًا؛ وقدم 10 تمريرات حاسمة، كما ساهم في تتويج الفريق ببطولة الدوري الفرنسي موسم 2023-2024.

والجدير بالذكر أن فريق باريس سان جيرمان، نجح في التتويج ببطولة الدوري الفرنسي في موسمه الحالي 2023-2024.