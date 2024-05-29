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أحمد جودة - القاهرة - توج مانشستر سيتي بجائزة أفضل نادي لعام 2024 المقدمة جلوب سوكر، في الحفل الذي يقام الآن في مدينة أبو ظبي بالإمارات.

مانشستر سيتي يفوز بجائزة جلوب سوكر لـ أفضل نادي

وفاز النادي الإنجليزي بجائزة الأفضل المقدمة من جلوب سوكر 2024، بعد منافسة مع كل من: برشلونة وجيرونا وباير ليفركوزن وأتالانتا وإنتر ميلان وأرسنال، ومانشستر سيتي، وباريس سان جيرمان، وسبورتينج لشبونة.

يذاع بث حفل جوائز جلوب سوكر للأفضل في أوروبا، مباشرة في جميع أنحاء العالم، مع قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بـ Globe Soccer.