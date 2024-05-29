نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدو: توقيت إيقاف رمضان صبحي غريب جدًا واللاعب طلب تقديم جلسة الاستماع.. وكان يتمني التواجد مع منتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال محمد ناجي جدو مدرب فريق بيراميدز أن توقيت إيقاف رمضان صبحي غريب جدًا، وأن اللاعب يقدم مستويات جيدة خلال الفترة الماضية.

وقال محمد ناجي جدو فى تصريحات عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC Masr 2: نثق فى أن رمضان صبحي موقفه جيد فى هذا الأمر ولكن إيقافه فى هذا الوقت غريب جدًا لأن من المفترض أنه كان منضم لمنتخب مصر وبالطبع ذلك أمر يجعله حزين.

وأضاف:" رمضان صبحي طلب تقديم جلسة الاستماع قبل يوم 6 يونيو، وهو ينتظر أن يتم حل الأمر بشكل سريع، وكان يتمني أن ينضم لمنتخب مصر.

بينما أكد محمد ناجي جدو أن بيراميدز هذا الموسم يستطيع التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز ولكن نأخذ كل مباراة بثلاث نقاط من أجل أن نسير فى كل مباراة من أجل الفوز للتتويج بالبطولات.