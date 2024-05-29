نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في موسمه الأول بالبطولة بيلينجهام يفوز بجائزة أفضل لاعب بالدوري الإسباني لهذا الموسم في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - حصد جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد الاسباني، جائزة أفضل لاعب بالدوري الاسباني هذا الموسم وذلك بعد مستواه المميز والذي قاد فريقه لحصد اللقب.

وانتقل الإنجليزي للنادي الملكي مطلع الموسم الحالي ليقدم مردود قوي في موسمه الأول.

مشوار جود بيلينجهام

وخلال منافسات الدوري شارك اللاعب في 28 مباراة رفقة ريال مدريد في بطولة الدوري الإسباني، نجح خلالها في تسجيل 19 هدفا، وصنع 6 أهداف أخرى.

بينما في مختلف المنافسات سجل مشاركته في 41 مباراة رفقة ريال مدريد في مختلف البطولات، سجل خلالها 23 هدفا، كما نجح في تقديم 12 تمريرة حاسمة.



ويذكر أن ريال مدريد يستعد لمباراة هامة أمام بورسيا درتموند في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.