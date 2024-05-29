نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في لفتة إنسانية.. شيكابالا: أتمنى أن تذهب العوائد المادية لمباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك لـ "أخواتنا فى غزة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

طالب محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بأن يذهب عائد مباراة القلعة البيضاء أمام النادي الأهلي فى لقاء كأس السوبر الإفريقي بين القطبين، إلى أهل غزة.



وقال شيكابالا فى تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC Masr 2: "أتمني أن تذهب العوائد المادية لمباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك لـ أخواتنا فى غزة".



وكان الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء قد حقق لقب دوري أبطال إفريقيا علي حساب فريق الترجي التونسي، بينما نجح أبناء ميت عقبة في حصد لقب بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان المغربي.



ومن المنتظر أن يواجه الأهلي والزمالك بعضهما فى مباراة السوبر الإفريقي خلال الفترة المقبلة.