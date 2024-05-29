نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. ميشيل سانشيز يحصل على جائزة مدرب الموسم بالليغا الإسبانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



حصل الإسباني ميشيل سانشيز المدير الفني لفريق جيرونا الإسباني على جائزة مدرب الموسم المقدمة من الليغا الإسبانية.

وتفوق سانشيز على الخماسي المرشح للجائزة وكان أبرزهم كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد والحاصل على لقب الليغا في هذا العام.

غاب عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في الدوري الإسباني، تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة والذي تُوج بالجائزة عن الموسم الماضي.

حصل المدرب الشاب ميشيل سانشيز المدير الفني لفريق جيرونا، على جائزة أفضل مدرب لموسم 2023 / 2024 ببطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ونجح المدرب الإسباني الشاب في قيادة فريقه جيرونا لحصد المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز والصعود رسميًا لدوري أبطال أوروبا.

وخاض جيرونا خلال الموسم الحالي 38 لقاء في الليغا الإسبانية حقق الفوز في 25 لقاء، وتعادل في 6، وخسر في 7 مباريات، وسجل 85 هدفًا ودخل مرماه 46.

وصنف الفريق كثاني أقوى فريق من الناحية الهجومية خلفًا لريال مدريد الذي تمكن من تسجيل 87 هدفًا في الليغا، بفارق هدفين فقط.