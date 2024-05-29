نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر سيتي يفوز بجائزة أفضل نادي من جلوب سوكر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في حصد جائزة أفضل نادي عن موسم 2023/2024 المقدمة من حفل جوائز جلوب سوكر.

وتقام أحداث الحفل في أحد فنادق في منطقة كوستا سميرالدا بإيطاليا، والتي تشهد حضور العديد من الأسماء الكبيرة في كرة القدم الأوروبية.

مشوار مميز لأصحاب القمصان السماوية

واستطاع رفاق بيب جوارديولا التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي، ليقدموا موسما مميزا.

ويقدم مانشستر سيتي مشوار مميز خلال المواسم الأخيرة والذي نجح فيه في السيطرة على لقب الدوري الانجليزي واكتساح البطولات.

