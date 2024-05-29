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مانشستر سيتي يفوز بجائزة أفضل نادي من جلوب سوكر

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أحمد جودة - القاهرة - نجح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في حصد جائزة أفضل نادي عن موسم 2023/2024 المقدمة من حفل جوائز جلوب سوكر.

وتقام أحداث الحفل في أحد فنادق  في منطقة كوستا سميرالدا بإيطاليا، والتي تشهد حضور العديد من الأسماء الكبيرة في كرة القدم الأوروبية.

مشوار مميز لأصحاب القمصان السماوية

واستطاع رفاق بيب جوارديولا التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي، ليقدموا موسما مميزا.

ويقدم مانشستر سيتي مشوار مميز خلال المواسم الأخيرة والذي نجح فيه في السيطرة على لقب الدوري الانجليزي واكتساح البطولات.
 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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