نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر سيتي يحسم أمر أولى صفقاته الصيفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم نادي مانشستر سيتي أولى صفقاته الصيفية، وذلك بعد التوصل للاتفاق مع اللاعب يوسكو جفارديول لاعب فريق لايبزيغ.

ودخل مانشستر سيتي مفاوضات مع مدافع منتخب كرواتيا، من أجل تعزيز خط الدفاع خلال الفترة الحالية.

تفاصيل الصفقة

ومن المحتمل اتمام الصفقة بمبلغ 78 مليون جنيه استرليني يتلقى منها نادي دينامو زغرب "نادي اللاعب السابق " 20‎%‎ من رسوم الانتقال.

و لفت جفارديول انتباه مانشستر سيتي بعد أداء مميز في كأس العالم الماضية التي أقيمت في قطر عام 2022، بالإضافة إلى انضمامه لصفوف فريق لايبزيج الألماني.

وتمكن فريق مانشستر سيتي من اتفاق مع اللاعب على جميع الشروط الشخصية قبل شهر، وتم التوصل إلى اتفاق مع فريق لايبزيج الألماني.



وأجرى جفارديول الفحوص الطبية المبدئية، ومن المتوقع الإعلان الرسمي عن انتقاله إلى مانشستر سيتي في الأيام القليلة المقبلة.