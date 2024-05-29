نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيهاب جلال يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة القناة في كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي عن قائمة فريقه استعدادا لمواجهة فريق القناة ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

وتجمع المباراة بين الفريقين مساء يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة على أرضية ملعب الإسماعيلية.

وجاءت القائمة المختارة للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل- محمد فوزي- كمال السيد

خط الدفاع: محمد عمار - محمد نصر - حاتم سكر - عصام صبحي - حمدي النقاز - عبد الكريم مصطفى

خط الوسط: محمد بيومي - محمد مخلوف - عماد حمدي - حسن صابر - عمر الساعي - بشار أشرف - محمد عبد السميع - حمادة صلاح.

خط الهجوم: مروان حمدي - خالد النبرصي - عبد الرحمن الدح - باسم مرسي - ايريك تراوري.