نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيكابالا: الإعلام سبب الأزمة بيني وبين الأهلي.. وأتفق مع الشناوي بعد تصريحاته الأخيرة ضد الصحافة والإعلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الإعلام والصحافة هما أحد الأسباب الرئيسية لوجود أزمة بينه وبين النادي الأهلي.



وقال شيكابالا فى تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC Masr 2: "للأسف الإعلام هو سبب الأزمة بيني وبين النادي الأهلي".



وتابع: "هناك بعض الأخبار تكتب عني غير حقيقية مثل ما قيل إني حصلت علي 28 مليون جنيه وجددت لنادي الزمالك وهو لم يحدث مطلقًا".



وشدد:" أتفق مع محمد الشناوي بعد تصريحاته الأخيرة عن وجود أزمات من بعض الصحفيين والإعلاميين، يمكن الاختلاف فقط مع الشناوي، هو التعميم، ولكن فى النهاية أتفق أن هناك بعض الكلام غير حقيقي ولم يتم الاعتذار عنه.