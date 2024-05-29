بيلينغهام أفضل لاعب في الدوري الإسباني
توج جود بيلينغهام لاعب نادي ريال مدريد بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني لكرة القدم للموسم (2023 - 2024).
ونجح لاعب خط وسط ريال مدريد في تقديم مستوى مميز خلال موسمه الأول في إسبانيا، حيث شارك مع فريقه في 41 مباراة، وسجل 23 هدفا وصنع 12 بمختلف المسابقات.
وفي الدوري الإسباني، خاض 28 مباراة، سجل خلالها 19 هدفا وصنع 6 أخرى، وساهم في تتويج فريقه باللقب.
وأعرب بيلينغهام عن سعادته بالجائزة، مؤكدا أنها ستكون دافعا له خلال استعداداته لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند الألماني يوم السبت المقبل.
يشار إلى أن جود بيلينغهام انضم إلى صفوف ريال مدريد قادما من بوروسيا دورتموند الصيف الماضي.
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