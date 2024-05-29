شيكابالا: أخطأت بالرد علي جماهير الأهلي.. ولا يهمني أن أكون أسطورة

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أحمد جودة - القاهرة - أكد محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه أخطأ بالرد علي جماهير النادي الأهلي فى مباراة كأس مصر الأخيرة التي أقيمت في المملكة العربية السعودية، وتوج بها النادي الأهلي بالبطولة.

شيكابالا: أخطأت بالرد علي جماهير الأهلي

وقال شيكابالا فى تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي قناة MBC Masr 2:" أنا تعرضت لبعض المضايقات من جماهير الأهلي فى مباراة نهائي كأس مصر فى السعودية الأخيرة ورديت بطريقتي".

وشدد:" غلطت لما رديت علي جماهير الأهلي فى نهائي كأس مصر بالسعودية واعترفت بذلك لما رجعت البيت.

وأردف شيكابالا:" يكفيني إني لما الناس بتشاور عليا بتقول دة شيكا بتاع الزمالك ميهمنيش إني أكون أسطورة".