نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. شيكابالا يعلن موعد اعتزاله كرة القدم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجر محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مفاجأة من العيار الثقيل حول موعد اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.

موعد اعتزال شيكابالا

حيث أكد أنه سيقوم إنهاء مسيرته داخل المستطيل الأخضر بنهاية الموسم المقبل.

وأوضح شيكابالا فى حوار خاص عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC Masr 2: قررت الاعتزال بنهاية الموسم المقبل، سيكون الأخير لي مع كرة القدم، وأشعر أن ذلك هو القرار الصحيح".

وأردف:" وقت تجديد عقدي مع نادي الزمالك حسين لبيب رئيس النادي أكد لي أن من الممكن أن أضع كل شروطي، وأنا احترمه كثيرا".

وأختتم:" قررت الاعتزال بنهاية الموسم القادم وأنه الأخير فى مسيرتي ورغم صعوبة الأمر إلا أنه القرار الأنسب".