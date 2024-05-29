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أحمد جودة - القاهرة - أكد محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه يتمني أن تعود مرة أخري العلاقات بين جماهير القطبين والجميع يجلس فى مدرج واحد خلال الفترة المقبلة.

شيكابالا يكشف سبب تتويج الأهلي بالبطولات الإفريقية

وتحدث شيكابالا فى حوار خاص عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC Masr 2: "أتمني جماهير القطبين تجلس فى مدرج واحد، والأهلي والزمالك فريقين كبار وهم الأكبر فى إفريقيا، وحققوا البطولات الأفريقية".

وأردف:" الأهلي يحصل علي البطولات الإفريقية بسبب توافر الماديات".

وواصل:" نفسي يكون العدل موجود علي كل الأندية من اتحاد الكرة، ونفسي أشوف الإسماعيلي يعود للتتويج ببطولات، ولا بد من وجود دعم لكل الأندية من الاتحاد المصري لكرة القدم".