عاجل.. شيكابالا يكشف موقف زيزو من الاستمرار مع الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - كشف محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، موقف أحمد سيد زيزو من الاستمرار مع الفارس الأبيض خلال الفترة المقبلة.

شيكابالا يكشف موقف زيزو من الاستمرار مع الزمالك

وقال شيكابالا، أن أحمد سيد زيزو نجم القلعة البيضاء، مستمر مع الزمالك خلال السنوات المقبلة.

وقال شيكابالا في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC Masr 2:" قدر زيزو أنه يتبني عليه الفريق مش بمزاجه، ولا بد من تواجده خلال السنوات المقبلة.

واختتم شيكابالا:" زيزو مستمر مع نادي الزمالك، وقال لي بنفسه أنا عاوز أجدد.