نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيكابالا: إمام عاشور طلب مني قميصي فى نهائي الكأس ولم أكن أتوقع انتقاله لـ الأهلي لأنه "زملكاوي مجنون" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه لا يستطيع كشف الحديث الذي دار بينه وبين إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال مباراة نهائي بطولة كأس مصر بين الفريقين، التي أقيمت في المملكة العربية السعودية.

تصريحات شيكابالا عن إمام عاشور

وقال شيكابالا في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC Masr 2:" لا استطيع كشف ما دار بيني وبين إمام عاشور لاعب الأهلي فى مباراة نهائي بطولة كأس مصر، ولكن كل ما أستطيع قوله إنه طلب القميص الخاص بي عقب المباراة".

وتابع:" لم أكن أتوقع تمامًا انتقال إمام عاشور للنادي الأهلي لأنه زملكاوي مجنون".

واختتم: "إمام كان علي تواصل معي حتي تواجده فى الاحتراف الخارجي لأنه كان مصاب ويقوم بالعلاج داخل الزمالك.