نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيكابالا يكشف مفاجأة عن مستحقات نجوم الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن الأزمة المالية التي تضرب نادي الأبيض في الموسم الحالي، وكانت أحد أسباب إيقاف القيد.

شيكابالا يتحدث عن أزمات الزمالك

وأكد شيكابالا فى حوار خاص عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC Masr 2:" لاعبي الزمالك لم تحصل علي المستحقات بسبب الأزمات التي يعيشها النادي، وكل ذلك بسبب الديون التي علي النادي لمدة تزيد عن ثلاث أشهر، وتم دفع مبالغ كبيرة بسبب قضايا اللاعبين من قبل الإدارة الحالية".

وأردف:" مجلس الإدارة الحالي يحاول بشتي الطرق حل جميع الأمور التي يعيشها النادي وأهم ميزة لهم هو الوضوح، ويقوموا بالجلوس معنا وشرح كل تفاصيل الأزمات التي يعيشها النادي.

وأختتم:" تغاضيت فترة طويلة عن مستحقاتي لأن حب الجماهير كان يساوي ملايين".