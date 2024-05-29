نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "متربي فى الزمالك".. شيكابالا: كنت واثق أن سيناريو انتقال إمام عاشور للأهلي لن يتكرر مع فتوح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه كان واثق تماما من عدم انتقال أحمد فتوح الظهير الأيسر للقلعة البيضاء لصفوف النادي الأهلي مثلما تم الحديث عن ذلك الأمر خلال الفترة الماضية.

تصريحات شيكابالا عن فتوح

وقال شيكابالا في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC Masr 2:" كنت واثق أن سيناريو انتقال إمام عاشور للأهلي لن يتكرر مع فتوح لأنه " متربي فى الزمالك".

وأضاف:" أحمد فتوح اخويا وهو أحرف لاعب فى الزمالك ودائما أقول ذلك لاعب ممتع للجميع.