شيكابالا: تمنيت أن أكون مثل هذا اللاعب

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن ذكريات بداية مسيرته الكروية داخل جدران القلعة البيضاء، ومثله الأعلى الذي تمنى يوما ما أن يكون مثله.

وتوج شيكابالا هذا الموسم بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية رفقة نادي الزمالك على حساب نظيره نادي نهضة بركان المغربي.

تصريحات شيكابالا مع إبراهيم فايق

محمود عبد الرازق شيكابالا قائد نادي الزمالك فى حوار خاص عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC Masr 2:" والدي كان متعصب جدا، كانت تصل إلى كسر التلفزيون وقت خسارة الزمالك".

وتابع:" كنت أتمنى أن يشاهدني والدي وأنا لاعب فى الزمالك لتحقيق حلمه ولكن توفي وعمري 10 سنوات".

وواصل:" مثلي الأعلي هو أحمد الكأس وتمنيت أن أصبح مثله لاعب فى الزمالك".

وأختتم: "كنت بركب القطر القشاش لوحدي من وأنا عندي 9 سنين عشان أروح الزمالك".