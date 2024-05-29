نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيكابالا: أتمني عودة العلاقات الطيبة بين جماهير القطبين.. والأهلي يحصل على البطولات الأفريقية بسبب توافر الماديات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه يتمنى أن تعود مرة أخرى العلاقات الطيبة بين جماهير القطبين، وأن يجلس الجميع سويا فى مدرج واحد خلال الفترة المقبلة.

تصريحات شيكابالا مع إبراهيم فايق

وقال شيكابالا فى تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC Masr 2:" أتمني جماهير القطبين تجلس فى مدرج واحد، والأهلي والزمالك فريقين كبار وهم الأكبر فى إفريقيا، وحققوا البطولات الأفريقية".

وتابع:" الأهلي يحصل علي البطولات الأفريقية بسبب توافر الماديات.

واختتم شيكابالا:" نفسي يكون العدل موجود علي كل الأندية من اتحاد الكرة، ونفسي أشوف الاسماعيلي يعود للتتويج ببطولات، ولا بد من وجود دعم لكل الأندية من الاتحاد المصري لكرة القدم".