نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإسماعيلي يُعلن تعيين محمد سليمان حمد رئيسًا لجهاز كرة اليد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر أبو الحسن تعيين الكابتن محمد سليمان حمد رئيسا لجهاز قطاع كرة اليد بالنادي. تعيين محمد سليمان حمد رئيسًا لجهاز كرة اليد كما قرر مجلس الإدارة تكليف كابتن حمد بتشكيل الأجهزه الفنية والإدارية والطبية للقطاع. ويتطلع مجلس الإدارة لتطوير كافة الالعاب بما يسهم في إعادتها لمنصات التتويج من جديد. وعبر كابتن محمد سليمان عن بالغ سعادته بثقة مجلس الإدارة ،مؤكدا أن العمل داخل النادي الإسماعيلي يعد شرف كبير لاي فرد ينتمي إليه.