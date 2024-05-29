نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| "مستشهدا بأزمة إمام ووليد سليمان وفضحية الشيبي والشحات".. شيكابالا يلمح بمجاملة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن أسباب عدم منافسة الفارس الأبيض بشكل كبير في البطولات مثل غريمه التقليدي النادي الأهلي.

وكان نادي الزمالك قد حقق لقب بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية في الموسم الحالي.

شيكابالا يفاجئ حسين الشحات

وأكد شيكابالا في تصريحات عبر ام بي سي مصر مه إبراهيم فايق:" نبحث عن العدل، تم إيقافي في مباراة تسليم الدوري ورئيس اللعبة قال إني معملتش حاجة هل ده عدل؟".

وتابع:" إمام عاشور لما تعدى على وليد سليمان، تم إيقافه 12 ماتش وحسين الشحات لما شتم الشيبي أتوقف ماتشين هل ده عدل؟".

وأختتم: "لما الشناوي اتكلم عن الصحافة وهاجمهم هو عنده حق لأن الإعلام بيوصل للناس حاجات غلط وده بيسبب المشاكل وبيحصل معايا كتير"