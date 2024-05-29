نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك السابق يوجه انتقادات شديدة لحسام حسن بعد اختيارات قائمة المنتخب الوطني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام محمد صلاح نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، بتوجيه انتقادات قوية لحسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، بعد اختياراته لقائمة اللاعبين التي ستخوض معسكر شهر يونيو القادم.

نجم الزمالك السابق يوجه انتقادات شديدة لحسام حسن

وقال محمد صلاح في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "اختيارات حسام حسن لقائمة المنتخب خاطئة، ومعظمها فيها ظلم، مثل عمر جابر وعمر كمال ونبيل عماد دونجا، الذين لم ينضموا".

وتابع: "إذا كان لديه نوع من الذكاء لكان ضم عدد أكبر من لاعبي الأهلي والزمالك، بعد الفوز ببطولتي كأس الكونفدرالية ودوري أبطال إفريقيا، واستغلال حالة اللاعبين الفنية والمعنوية".

وأردف: "ياسر إبراهيم ومحمد الشناوي استحقا التواجد في قائمة منتخب مصر لوجود خبرات لديهما، لكن محمد الشامي لا يلعب مع فريقه وليست لديه خبرات أيضًا، فلماذا تم اختياره؟".

واختتم محمد صلاح تصريحاته قائلًا: "الظلم هو جزء من الإخفاق، فالعدالة تجلب التوفيق وتحقيق الانتصارات، وجميع اللاعبين يجتهدون من أجل الانضمام لمنتخب مصر".