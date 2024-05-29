شيكابالا: جوميز قادر على النجاح مع الزمالك.. ونستطيع التتويج بالدوري

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لأبناء ميت عقبة.

شيكابالا: جوميز قادر على النجاح مع الزمالك

وأكد شيكابالا، أن جوزيه جوميز يستطيع النجاح مع القلعة البيضاء خلال المرحلة المقبلة والمنافسة علي البطولات.

وقال شيكابالا فى تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC Masr 2: "جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك قادر علي النجاح مع الفريق ولديه إمكانيات كبيرة وشبه المصريين، ودائما يقول لنا أنا سعيد بتدريب الفريق".

واختتم قائد أبناء ميت عقبة حديثه قائلا:" الزمالك قادر علي التتويج ببطولة الدوري".