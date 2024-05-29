جوزيف بلاتر: أشكر القائمين على منظومة كرة القدم الإفريقية.. وسعيد لما وصلت إليه إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث السويسري جوزيف بلاتر، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الأسبق، عن فترة تواجده في رئاسة «فيفا»، مشددا بأن منظومة كرة القدم الإفريقية تعمل بشكل جيد.

جوزيف بلاتر: أشكر القائمين على منظومة كرة القدم الإفريقية

وقال بلاتر في حوار خاص لـ برنامج رقم 10 المذاع على القناة المصرية الأولى مع الإعلامي كريم رمزي:" سعيد بالفترة التي قضيتها في خدمة كرة القدم وجماهيرها، أديت وظيفتي في فيفا على قدر المستطاع لأطور الكرة في كل قارات العالم ومن بلد إلى بلد وليس في أوروبا فقط".

وأضاف:" أسست العديد من الأفكار منذ تولي منصب رئيس فيفا وحتى نهاية خدمتي، والآن أنا مستشار فني للفيفا وحرصت على حضور مؤتمر الكونجرس الأخير للاتحاد الدولي للتعبير عن رأيي بكل صراحة"

وتحدث عن الكرة الأفريقية قائلا: "أوجه التحية لكل القائمين على منظومة كرة القدم الإفريقية الذين ساعدوني كثيرا حينما كنت رئيسا للفيفا، وسعيد لما وصلنا إليه في قارة إفريقيا"

وأختتم حديثة قائلا: " أخدم فيفا منذ نحو 42 عاما، كل الاتحادات في دول العالم سعداء بالفترة التي كنت فيها رئيسا للاتحاد الدولي لكرة القدم، خاصة بعدما ساهمنا في تطوير منظومة كرة القدم في الاتحادات وكذلك تطور الملاعب والبنية التحتية من خلال 12 برنامجا سنويا لتطوير الكرة في كل بلدان العالم"