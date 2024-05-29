"لا أضمن حسام حسن" نجم الزمالك السابق يتحدث عن أزمة محمد صلاح في المنتخب

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أحمد جودة - القاهرة - حرص محمد صلاح نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، على توجيه طلب إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالتدخل لحل أزمة محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني.

أزمة محمد صلاح في المنتخب

وقال محمد صلاح في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أتمنى من الدكتور أشرف صبحي أن يتدخل أو يدفع أحد المسئولين، لا أضمن حسام أو إبراهيم، أنا تعاملت معهما وأعرفهما".

وتابع: "محمد صلاح محترم ويحترم حسام حسن، لذا يجب احترامه، وتقديره بالشكل الأمثل، لأنه ابن مصر، ومصدر فخر للكرة المصرية".

واختتم محمد صلاح تصريحاته قائلًا: "عمر كمال وعمر جابر لديهما حلول كثيرة، وإمكانية اللعب في أكثر من مركز، لماذا لم يتم ضمهما لقائمة منتخب مصر؟".