نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الرياضة اليوم.. جلسة بيبو مع حسام حسن وقرار النصر تجاه كريستيانو رونالدو.. حقيقة مفاوضات الأهلي مع "الهداف" وحوار شيكابالا مع إبراهيم فايق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "ملخص أخبار الرياضة اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:

خالد بيبو يعقد جلسة ودية مع الجهاز الفني لمنتخب مصر

حرص خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على مصاحبة لاعبي الأهلي عند انضمامهم ‏لمعسكر المنتخب الوطني ظهر اليوم.

وعقد بيبو جلسة ودية مع حسام حسن، المدير الفني ‏للمنتخب، في حضور جهازه المعاون.

دار الحديث حول الرؤية الخاصة بلاعبي الأهلي الذين ‏يعانون من إرهاق ذهني وبدني، بسبب الضغط المكثف للمباريات محليًّا وقاريًّا خلال الفترة ‏الماضية.

وتطرق الحديث إلى الأرقام الخاصة باللاعبين ومعدلات الأحمال التي تم تدوينها ‏بمعرفة الجهاز الفني بالأهلي، وذلك لتوضيح الرؤية كاملة لجهاز المنتخب، والأخذ في الحسبان ‏مثل هذه الأمور بشكل كاف، حتى لا يتعرض أي من اللاعبين للإصابة، ويستمر لاعبو الأهلي ‏مع زملائهم في الأداء القوي مع المنتخب قبل النادي.

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قرار مفاجئ من إدارة النصر تجاه كريستيانو رونالدو

يسعى النصر السعودي بعد نهاية الموسم الحالي، لتمديد عقد هداف النادي الحالي كريستيانو رونالدو والذي ينتهي في 30 من شهر يونيو.

ونشر الصحفي بن جاكوبس في تغريدة عبر حسابه على منصة إكس جاء فيها: "إن عقد الدون ينتهي في 30 يونيو 2025، لكن إدارة النادي السعودي تفكر في استمراره لأبعد من ذلك، وأن يواصل على الأقل لموسم آخر في الدوري السعودي للمحترفين".

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حقيقة مفاوضات الأهلي مع "الهداف"

تواصل إدارة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حسم ملف التعاقدات الصيفية الجديدة والمنتظرة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لتدعيم صفوف القلعة الحمراء.

ويرغب الأهلي في تدعيم صفوف الفريق في مختلف المراكز والذي يأتي في مقدمتها خط الهجوم، في ظل ارتباط الفريق بالمشاركة بكأس العالم للأندية.

وأكد مصدر داخل نادي المغرب الفاسي في تصريحات خاصة للفجر الرياضي:" لا يوجد أي اهتمام أو مراقبة أو مفاوضات رسمية من الأهلي لضم مهاجم المغرب الفاسي، وكل ما ينشر لا صحة له".

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حوار شيكابالا مع إبراهيم فايق

ويرصد لكم دوت الخليج الرياضي كل ما جاء في حوار شيكابالا نجم نادي الزمالك مع الإعلامي إبراهيم فايق عبر قناة إم بي سي مصر 2، ويمكن متابعة كل ما جاء في الحوار من هنا

إعلامي يطالب تركي آل الشيخ بإعادة التفكير في السوبر

أكد الإعلامي محمد شبانة أن إعلان المستشار تركي آل الشيخ عن عدم إستضافة المملكة العربية السعودية لمباراة السوبر المصري بين قطبي الكرة المصرية "الأهلي والزمالك" بالرغم من الحديث الموسم الماضي عن توقيع السعودية بروتوكولا مع الكاف لاستضافة الحدث الرياضي لمدة ثلاث سنوات بدأت بمباراة الأهلي واتحاد العاصمة.

وأردف، أن هذا الأمر ما هو إلا نتيجة للأحداث التي تلت إعلان تركي إستضافة مباراة القمة في الدوري قبل أن يتم إلغاء الفكرة.

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الأهلي يكشف حقيقة رحيل بيرسي تاو

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، حقيقة رحيل الجنوب إفريقي بيرسي تاو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرتبط بيرسي تاو بالرحيل عن صفوف النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل تلقيه عروضًا خارجية سواء من الدوري التركي، أو فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي خلال منافسات الموسم الجديد، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الرياضي"، أن اللاعب بالفعل تلقى عدة عروض للرحيل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري، إلا أن النادي يرفض فكرة رحيله في الوقت الحالي، خاصةً أنه من العناصر الأساسية.