نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيكابالا: طالبت مصطفى شوبير بعدم الخروج معارًا من الأهلي في هذا التوقيت.. والشناوي أفضل حارس في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على أنه طالب مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعدم الخروج على سبيل الإعارة من صفوف القلعة الحمراء، عندما كان لا يشارك بصورة أساسية.

شيكابالا: طالبت مصطفى شوبير بعدم الخروج معارًا

وقال شيكابالا في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع على قناة MBC Masr 2: "مصطفى شوبير كلمني من قبل وقال لي سأقوم بالخروج علي سبيل الإعارة بسبب عدم المشاركة بشكل أساسي".

وتابع: "قمت برفض هذه الفكرة، ونصحته بالبقاء في القلعة الحمراء، حتي يتعلم من محمد الشناوي، لأنه الحارس الأفضل في مصر.

واختتم شيكابالا حديثه قائلا:" علاقتي مميزة جدا بمصطفى شوبير، وهو حارس مميز ورائع ويمتلك إمكانيات وشخصية كبيرة".