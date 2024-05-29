نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيكابالا يعلنها: مستعد للتدخل لحل أزمة حسين الشحات والشيبي.. واعتذرت للأخير بالنيابة عن لاعبي مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن أزمة الثنائي حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومحمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز.

شيكابالا: مستعد للتدخل لحل أزمة حسين الشحات والشيبي

ومن جانبه أكد قائد أبناء ميت عقبة، على أنه مستعد للتدخل من أجل حل أزمة الثنائي، خلال الفترة المقبلة.

وقال شيكابالا في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع على قناة MBC Masr 2: "أنا مستعد بقوة للتدخل من أجل حل أزمة حسين الشحات مع محمد الشيبي، لأن ما حدث ليس إلا نرفزة ملعب".

وأردف قائد الزمالك:" بعت لـ الشيبي رسالة اعتذار بالنيابة عن لاعبي مصر، وما حدث نرفزة ملعب، ومستعد للتدخل من أجل حل هذه الأزمة".