نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسين الشحات لـ شيكابالا: شكرًا علي اللي أنت بتعمله فى أزمة الشيبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن أزمة حسين الشحات نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، ومحمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز، خلال مواجهة الفريقين الأخيرة.

الشحات يرد على مبادرة شيكابالا لحل أزمة الشيبي

وكان شيكابالا قد تحدث عبر شاشة قناة إم بي سي مصر مه إبراهيم فايق عن محاولاته لحل أزمة الشيبي والشحات قائلا:" قمت بإرسال رسالة اعتذار إلى الشيبي بالنيابة عن لاعبي مصر لأن ما حدث نرفزة ملعب".

وأشار:" مستعد للتدخل لحل أزمة الشييي والشحات".

ليقوم حسين الشحات نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالرد على تصريحات شيكابالا بشأن تدخله لحل أزمتة مع محمد الشيبي لاعب بيراميدز، بتقديم الشكر له.

وأكد حسين الشحات علي تصريحات شيكابالا عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC Masr 2:" شكرا علي اللي أنت بتعمله وأنت علي راسي من فوق".