جوزيف بلاتر يكشف موقفه من زيادة عدد المنتخبات في كأس العالم 2026

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أحمد جودة - القاهرة - كشف السويسري جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السابق، موقفه من زيادة عدد المنتخبات المشاركة في مونديال كأس العالم «فيفا» 2026.

وقال بلاتر في حوار عبر زووم مع الإعلامي كريم رمزي لبرنامج رقم 10:" رأيي حاليا ليس مؤثرا في قرارات المجلس الحالي لـ "فيفا"، لكن زيادة عدد المنتخبات لـ 48 في مونديال 2026 هو أمر غريب ويحدث لاول مرة في تاريخ كرة القدم".

وأضاف: "أتمنى أن تكون قرارات فيفا المقبلة منظمة مع رؤى الاتحادات الوطنية للعبة في مختلف قارات العالم".

موعد انطلاق بطولة كأس العالم فيفا 2026

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم للمنتخبات فيفا 2026، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا بجانب دولة المكسيك وذلك بمشاركة 48 منتخبا من جميع قارات العالم.