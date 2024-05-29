عاجل.. شيكابالا: أرفض عودة إمام عاشور إلى الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن صدمته بعد انتقال إمام عاشور إلى صفوف النادي الأهلي مطلع هذا الموسم، عقب عودته من فريق ميتلاند الدنماركي.

شيكابالا يرفض عودة إمام عاشور

وأكد شيكابالا قائد نادي الزمالك فى حوار خاص عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC Masr 2:" أرفض عودة إمام عاشور للزمالك".

وتابع:" الخسارة الأصعب في حياتي نهائي إفريقيا أمام الأهلي، وامنيتي أن أعتزل وسط جماهير الزمالك".

وأشار:" الزمالك يحتاج لتدعيمات قوية في الموسم القادم، حيث يحتاج لضم 8 صفقات فى الصيف".

وأضاف:" كنت أشعر بالغربة داخل منتخب مصر فى وقت سابق، وكوبر كان يتميز بطابع مختلف مع منتخب مصر، والخطأ الأكبر هو رحيله".